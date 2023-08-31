Лавров и глава МИД Турции обсудили нормализацию сирийско-турецких отношений

Стороны также рассмотрели шаги по восстановлению дипломатических отношений Анкары и Дамаска

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил нормализацию между Сирией и Турцией и шаги по восстановлению дипломатических отношений Анкары и Дамаска.

"Мы тщательно рассмотрели задачи, которые стоят перед нами в контексте нормализации сирийско-турецких отношений. Как вы знаете, на двадцатой международной встрече международного формата в Казахстане в июле этого года этот вопрос рассматривался, были достигнуты определенные договоренности. И мы сегодня обсудили дополнительные шаги по оказанию содействия Анкаре и Дамаску в восстановлении дипломатических отношений и налаживании полноценного сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.