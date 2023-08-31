31 августа, 14:41

Лавров и глава МИД Турции обсудили нормализацию сирийско-турецких отношений

Стороны также рассмотрели шаги по восстановлению дипломатических отношений Анкары и Дамаска

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил нормализацию между Сирией и Турцией и шаги по восстановлению дипломатических отношений Анкары и Дамаска.

"Мы тщательно рассмотрели задачи, которые стоят перед нами в контексте нормализации сирийско-турецких отношений. Как вы знаете, на двадцатой международной встрече международного формата в Казахстане в июле этого года этот вопрос рассматривался, были достигнуты определенные договоренности. И мы сегодня обсудили дополнительные шаги по оказанию содействия Анкаре и Дамаску в восстановлении дипломатических отношений и налаживании полноценного сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация