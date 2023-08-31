Путин пожелал врио губернатора Красноярского края удачи на выборах

Президент уверен, что люди поддержат Михаила Котюкова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что люди поддержат врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, и пожелал ему удачи.

"При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством [в регионе], если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателей, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал президент на совещании по вопросам развития Красноярского края.

"Поэтому я вам желаю успехов", - сообщил Путин.