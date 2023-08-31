31 августа, 14:47,
обновлено 31 августа, 14:56
Единый день голосования

Путин пожелал врио губернатора Красноярского края удачи на выборах

Президент уверен, что люди поддержат Михаила Котюкова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что люди поддержат врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, и пожелал ему удачи.

"При поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, что очень многое можно сделать и будет сделано под вашим руководством [в регионе], если, конечно, вы сможете убедить в этом избирателей, людей, которые, уверен, поддержат вас", - сказал президент на совещании по вопросам развития Красноярского края.

"Поэтому я вам желаю успехов", - сообщил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация