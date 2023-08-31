Россия воздержалась при голосовании по резолюции о Ливане из-за спорных изменений

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя при этом подчеркнул, что Россия не выступает против деятельности сил ООН в Ливане

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН по Ливану содержит несколько спорных изменений, Россия надеется, что она не приведет к ухудшению обстановки на юге страны. Об этом заявил на заседании СБ ООН по Ливану постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя по итогам голосования по резолюции.

В четверг Совет Безопасности ООН принял подготовленную Францией резолюцию по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане. При голосовании Россия и Китай воздержались, остальные члены Совбеза проголосовали в поддержку документа.

"РФ воздержалась при голосовании по подготовленному Францией проекту резолюции Совета Безопасности о продлении мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) из-за ряда весьма спорных изменений, внесенных в ее текст на заключительном этапе непростого переговорного процесса", - сказал он.

Небензя при этом подчеркнул, что Россия не выступает против деятельности сил ООН в Ливане. "Наша позиция при голосовании обусловлена исключительно несогласием с рядом формулировок резолюции. При этом мы неизменно поддерживаем деятельность Временных сил ООН в Ливане, играющую ключевую стабилизирующую роль в условиях сохраняющейся напряженности на "Голубой линии". Хочется надеется, что принятая сегодня резолюция не осложнит ситуацию на юге Ливана", - добавил постпред РФ.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в 1978 году для контроля за выводом израильских сил с территорий на юге страны. С тех пор их мандат регулярно продлевается. Новая резолюция продлила его еще на год.