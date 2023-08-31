Медведев: БРИКС утвердилась как авторитетная структура и альтернатива другим союзам

По словам зампреда Совбеза РФ, это подтвердил саммит лидеров "пятерки"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. БРИКС окончательно утвердила свой статус авторитетной и независимой организации, альтернативной другим международным объединениям, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Недавний саммит лидеров "пятерки" подтвердил, что БРИКС по праву утвердилась на мировой арене в качестве крупной, независимой, авторитетной структуры. В известном смысле альтернативы тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев отметил, что взаимодействие по линии науки, технологий и инноваций в рамках этой организации развивается весьма активно. "Теперь БРИКС получит дополнительный импульс развития с учетом появления новых стран. Все это нужно будет отразить в Концепции председательства России в БРИКС в следующем году. Это позволит стимулировать многие совместные научно-исследовательские проекты. Это для нас важно", - подчеркнул политик.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что такая работа может потребовать крупных финансовых вложений. "Надо посмотреть, какие инструменты здесь использовать, включая привлечение средств Нового банка развития и некоторых других финансовых институтов", - заключил он.

БРИКС является неформальной межгосударственной организацией. Акроним образован от названий пяти стран, из которых ранее состояло объединение, на английском языке: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 24 августа на саммите БРИКС его участники постановили принять в состав объединения с 1 января 2024 года шесть стран: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.