Зерновая сделка и альтернативная инициатива Путина. Что обсуждали Лавров и Фидан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что на встрече был затронут вопрос поставок российского зерна объемом до 1 млн тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Эта инициатива президента РФ Владимира Путина также обсуждается с Катаром, который готов поучаствовать в финансовых аспектах проекта.

Лавров отметил, что Россия готова возобновить зерновую сделку, когда требования Москвы по российской части будут выполнены. В свою очередь глава МИД Турции подчеркнул, что на запросы России по этому вопросу важно ответить.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова и Фидана.

О зерновой сделке

Как только будут приняты меры по решению проблем реализации российской части черноморского пакета, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генсека ООН Антониу Гутерриша, "как только разговоры превратятся в конкретные решения", в тот же день Россия готова возобновить и украинскую часть зернового пакета, заявил глава МИД РФ.

Решению проблем вывоза российского зерна и удобрений мешает Запад. "Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход, Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Путин гарантировал, что Россия полностью компенсирует ту часть украинского зерна, которая за время функционирования черноморской инициативы направилась в нуждающиеся страны, а это меньше 3% от общего вывезенного объема.

"При активной помощи Турции ООН подготовила пакет новых предложений по зерновой сделке", - заявил Фидан. По его словам, возобновление зерновой сделки важно для обеспечения продовольственной безопасности и для стабильности и мира в Черноморском регионе.

Об инициативе Путина по поставкам зерна

Лавров и Фидан обсудили на переговорах инициативу президента РФ об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Россия, как ранее отмечали в МИД РФ, рассматривает этот проект "как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке".

Как сообщал ТАСС источник в турецком зерновом союзе, производители Турции готовы к реализации этой инициативы. По его словам, начать переработку зерна в муку - чисто технический момент, нужна политическая воля, а поставки в Африку могут быть начаты уже осенью.

Первой об этой инициативе сообщила германская газета Bild 18 августа. По утверждению СМИ, Лавров через несколько дней после прекращения действия зерновой сделки 17 июля предложил Россию "в качестве альтернативы Украине по гуманитарным поставкам в рамках Всемирной продовольственной программы". Основой должен стать меморандум. Турция якобы будет выступать организатором этого процесса, а Катар - спонсором.

При этом газета писала, что Турция выступает за то, чтобы действовать под эгидой ООН, и призвала Россию реализовать такие планы в дополнение к "черноморской инициативе".

Об Украине

Лавров обсудил с Фиданом "инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира [президента Украины Владимира] Зеленского".

По его словам, на усилия, которые предпринимаются в направлении "формулы Зеленского", невозможно полагаться. "Этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы", - заявил Лавров.

Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта, отметил министр иностранных дел страны. Это возможно только средствами дипломатии. "У войны не может быть победителей", - подчеркнул Фидан.

О встрече Путина и Эрдогана

Россия и Турция, по словам Лаврова, продолжают "интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне между президентами Путиным и [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, которые регулярно общаются <...>".

В ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления двустороннего партнерства.

О сотрудничестве РФ и Турции