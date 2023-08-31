МИД РФ заявил, что Россия и Китай окончательно решили пограничный вопрос

Таким образом официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала публикации в некоторых СМИ "на тему якобы неурегулированности пограничного вопроса между Россией и Китаем"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москва и Пекин придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между двумя странами окончательно разрешен. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ ответе официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ о территориальной принадлежности острова Большого Уссурийского.

"Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами. Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4,3 тыс. км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский", - отметила дипломат, комментируя публикации в некоторых СМИ "на тему якобы неурегулированности пограничного вопроса между Россией и Китаем".

Захарова подчеркнула, что разрешение вопроса линии прохождения границы между Россией и Китаем стало результатом многолетних усилий обеих сторон, отражением высокого уровня отношений между двумя странами, внесло важный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, является успешным примером разрешения пограничных споров для всех государств мира.

"Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года", - отметила она.

По словам дипломата, у сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества, эффективно функционирует совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы.