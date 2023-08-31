В МИД РФ указали на стремительную деградацию на Украине ситуации с наркотиками

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это происходит в результате политики Киева и масштабных поставок в страну психотропных препаратов под видом гуманитарной помощи Запада

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с наркотиками на Украине стремительно деградирует, это происходит в результате политики Киева и масштабных поставок в страну психотропных препаратов под видом гуманитарной помощи Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с легализацией наркотиков на Украине.

"На Украине стремительно деградирует наркоситуация, что стало результатом бездумных шагов киевских властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи", - отметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что еще в начале года Министерство обороны России публично озвучивало раскрытые схемы по поставкам запрещенных законами Украины наркотических средств, которые повышают выносливость и задействуют резервы организма, для украинских вооруженных сил. "Делалось это по линии американских биолабораторий на Украине. По сути, режим [президента Украины Владимира] Зеленского потворствовал проведению экспериментов натовцами над бойцами ВСУ для повышения их выносливости и создания, таким образом, с помощью психотропных веществ "универсального солдата", - добавила она. - Слепое подчинение киевского правительства западным кураторам и преступное отношение к собственному народу способствуют распространению наркотиков по всему региону и создают угрозу жизни и здоровью населения".

Кроме того, дипломат указала, что сегодня на рассмотрении Верховной рады находится законопроект о разрешении рекреационного производства, продажи и потребления каннабиса с 18 лет, документ уже успешно прошел первое чтение и имеет все шансы на одобрение до конца текущего года.

"Под предлогом решения психологических проблем у людей с посттравматическим синдромом киевский режим добился одобрения программы медицинского применения каннабиса в стране, основную выгоду от которой рассчитывают получить глобальные финансовые корпорации", - отметила Захарова.

Политика Запада

Дипломат добавила, что запрещенное в России Агентство США по международному развитию наладило поставки прекурсоров для изготовления метамфетамина и уже готовых стимуляторов для употребления украинскими военными. "В декабре 2022 года представители Национальной гвардии Испании в результате обысков в четырех крупных испанских городах изъяли 2 500 растений каннабиса и 139 кг готовой к употреблению марихуаны для их отправки на Украину", - указала она.

"Все эти инициативы укладываются в русло проводимой западными кураторами политики по превращению Украины в полигон, на котором изучаются последствия внедрения в оборот легких наркотиков", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам дипломата, после безуспешных попыток провести такие опыты на своем населении, которые вылились в бушующий в Северной Америке опиоидный кризис, США нашли более удобный способ по созданию наркотического хаба на границе с Россией. "Теперь "каннабисный" вопрос позволяет иностранным государствам зарабатывать на плодородных украинских землях, засеивая их вместо злаковых культур коноплей и подсаживая граждан на каннабиноиды", - отметила она.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что в 2021 году киевский режим воздержался при голосовании в Комиссии ООН по наркотическим средствам за исключение каннабиса из самого строгого контрольного списка Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. "Сегодня полностью управляемые Западом Зеленский и его свита больше не заботятся о здоровье и благополучии собственного населения и готовы отказаться от заложенной еще во времена Советского Союза эффективной национальной системы наркоконтроля", - добавила она.

Дипломат указала, что перечисленные меры киевского режима вызывают серьезные вопросы с точки зрения выполнения им международно-правовых обязательств. "Надеемся, что мировое сообщество даст этим шагам должную оценку", - заключила Захарова.