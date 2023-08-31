Явка в первый день досрочного голосования на выборах в Нарсовет ДНР составила 3,38%

При этом явка на выборах депутатов в донецкий городской совет составила 5,08%

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики в первый день досрочного голосования составила 3,38%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Сегодня на выборах депутатов Народного совета [явка составила] 3,38%, явка на выборах депутатов в донецкий городской совет составила 5,08%", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что ни одной жалобы в первый день досрочного голосования не поступило, что свидетельствует об отсутствии нарушений. Председатель Избиркома ДНР назвал показатели явки "достаточно высокими".

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в четверг в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.