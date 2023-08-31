Явка в первый день досрочного голосования в Запорожской области составила 1,67%

Председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко отметила, что это "небольшая цифра, не зашкаливает"

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день досрочного голосования в Запорожской области в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения составила 1,67%. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Небольшая цифра, не зашкаливает, поскольку мы понимаем, что процесс голосования идет в сельских населенных пунктах, где у нас проживает небольшое количество избирателей, она составляет на это время 1,67%. Мы пока не подсчитывали [количественное выражение], она только поступила, отчитались последние УИК к этому времени, поэтому не подсчитывали количество, абсолютную цифру не могу сказать", - сказала она.

"Первый день досрочного голосования, прошел он спокойно. Все УИК, который должны были, приступили к работе. Мы не ожидали такой встречи членов УИК: люди ждали их, понимали, для чего нужны предстоящие выборы, с удовольствием принимали участие в процесс голосования, приглашали членов УИК в гости, в дом, за стол. У людей на лицах улыбки, не ожидали, что так все пройдет слаженно, тихо и спокойно", - рассказала Катющенко.

Сегодня утром в регионе началось досрочное голосование в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Досрочное голосование, которое продлится 8 дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрированы более 214 тыс. избирателей. Как ранее сообщили ТАСС в избиркоме, при досрочном голосовании задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК, которые будут проводить подомовой обход граждан. Всего в Запорожской области более 496 тысяч избирателей.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.