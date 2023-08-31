МИД РФ: Россия и Китай успешно сотрудничают по обеспечению правопорядка на границе

В ведомстве заявили об отсутствии происшествий и неурегулированных инцидентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия и Китай отмечают успешное взаимодействие в сфере обеспечения правопорядка на совместной границе и контроля за соблюдением ее режима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей в Москве 30-31 августа 27-й сессии Совместной российско-китайской комиссии по границе.

"Рассмотрен комплекс текущих вопросов, связанных с реализацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о режиме российско-китайской государственной границы от 9 ноября 2006 года, - сообщили в российском дипведомстве. - С обеих сторон отмечено успешное взаимодействие в области обеспечения правопорядка на совместной границе и контроля за соблюдением ее режима".

В МИД РФ отметили, что "эффективное сотрудничество компетентных ведомств способствовало поддержанию в районе границы спокойной обстановки, происшествий и неурегулированных инцидентов не имелось".

Кроме того, стороны провели обмен мнениями по вопросам взаимодействия в сфере охраны природы, включая порядок взаимных уведомлений о планируемых новых работах по инженерному укреплению берегов на пограничных реках. "В условиях растущего объема грузоперевозок между Россией и Китаем подтверждена готовность к дальнейшему совершенствованию трансграничной инфраструктуры и повышению эффективности работы пунктов пропуска", - добавили в МИД РФ.

В ведомстве информировали, что сессия прошла в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, характерной для российско-китайских отношений.