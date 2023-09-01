Выборы для граждан из ЛНР и Херсонщины на экстерриториальных участках начнутся 1 сентября

Избирательные участки откроются в 81 субъекте России

ЛУГАНСК/ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) и депутатов Херсонской областной думы на экстерриториальных участках, организованных в 81 субъекте РФ, стартует с 1 сентября.

"Жители Луганской Народной Республики, пребывающие в дни голосования на территории других субъектов Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва, проголосовав на экстерриториальных избирательных участках. Голосование будет проходить с 1 сентября 2023 года по 4 сентября 2023 года на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 регионе Российской Федерации", - сказала ТАСС зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.

Граждане с регистрацией в Херсонской области, но проживающие за ее пределами, смогут поучаствовать в голосовании за кандидатов в депутаты облдумы и в депутаты местных советов 14 муниципальных образований. С 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ откроется 329 экстерриториальных участков. 2 сентября досрочное голосование стартует в восьми муниципальных округах региона: в Великолепетихинском, Горностаевском, Ивановском, Каланчакском, Новокаховском, Новотроицком, Скадовском, Чаплынском. С 5 сентября на выборах проголосуют в Алёшкинском, Верхнерогачинском, Геническом, Голопристанском, Каховском, Нижнесерогозском округах. Этап досрочного голосования продлится до 7 сентября.

"Избирательная комиссия Херсонской области полностью готова к выборам, ГАС "Выборы" работает стабильно. Ожидаем, что интерес граждан к выборам как в Херсонскую областную думу, так и в местные советы будет высоким. Важно, чтобы кампания прошла легитимно", - сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Избирательная комиссия Херсонской области провела заседание, на котором зарегистрировала 189 кандидатов от четырех партий в депутаты облдумы. Они будут претендовать на 36 мандатов депутатов в главный законодательный орган региона. В бюллетене под номером один будет "Единая Россия", КПРФ станет второй, ЛДПР - третьей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - четвертой.

Участки на юге России

В Ростовской области, где находятся более 3,3 тыс. жителей новых регионов, откроют 70 избирательных участков, сообщил ТАСС глава избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Формирование экстерриториальных участков для голосования жителей четырех новых субъектов РФ идет и в других южных регионах. Так, в Севастополе их откроют в каждом районе города, всего будет семь участков. Два будет открыто в Волгоградской области, один - в Астраханской. Участки откроются и в Краснодарском крае.

В избирательной комиссии Крыма сообщили, что в республике организуют 15 участков, с 30 августа по 4 сентября для избирателей из новых регионов работает горячая линия по вопросам голосования. На выборах в парламенты новых субъектов РФ будет организовано досрочное голосование с 1 по 4 сентября.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.