Кадыров назвал санкции США против своей матери пренебрежением этическими нормами

Глава Чечни потребовал снять рестрикции с Аймани Кадыровой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов включить мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову в санкционный список - это намеренное и циничное пренебрежение всеми этическими нормами, считает чеченский лидер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять - теперь в списках моя дорогая мама", - сказано в сообщении. Как отметил чеченский лидер, весь мир знает, что Аймани Кадырова занимается исключительно благотворительностью.

В размещенном в Telegram-канале видеоролике глава Чечни потребовал снять санкции с его матери, в противном случае американские дипломаты не смогут посещать страны Европы и Российскую Федерацию.

"Что ж, это только развязывает нам руки. Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки. Первая и вторая чеченская кампании, Грузия, Украина - все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу", - написал Кадыров. Он добавил, что пусть "подобное сошло с рук американским преступникам", с РФ "такое не прокатит". Сами санкции глава Чеченской Республики назвал "безболезненными" для России.

Ранее Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список по РФ еще 11 физических лиц, включая мать Кадырова. Также в черный список вошли председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.