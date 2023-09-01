Голосование на экстерриториальных участках стартовало для граждан из Херсонской области

Избирательная комиссия региона зарегистрировала 189 кандидатов от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Процесс голосования за депутатов Херсонской областной думы начался на экстерриториальных участках в России. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"Голосование на экстерриториальных участках началось для граждан из Херсонской области, проживающих за пределами региона", - сказали в избиркоме.

С 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ будут работать 329 экстерриториальных участков.

Избирательная комиссия Херсонской области зарегистрировала 189 кандидатов от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы. Они будут претендовать на 36 мандатов депутатов в главный законодательный орган региона.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.