Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Российский президент отметил, что эта страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Узбекистан - Дня независимости, - говорится в сообщении. - Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономическом и социальном развитии. Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня".

Глава российского государства отметил, что отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, а взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах "дает хорошую отдачу". "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивные двусторонние связи во всех сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.

Путин пожелал узбекистанскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана - мира и процветания.