В Красноярском крае началось голосование в парламенты новых регионов

Экстерриториальный участок открыли в Доме дружбы народов

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование в парламенты Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей началось в Красноярском крае. В регионе открыли один экстерриториальный избирательный участок, говорится в сообщении избирательной комиссии края.

"В Красноярске открылся экстерриториальный избирательный участок по выборам депутатов законодательных органов четырех новых субъектов Российской Федерации. С 1 по 4 сентября жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся на территории Красноярского края могут проголосовать на выборах депутатов законодательных органов данных республик и областей", - говорится в сообщении.

Экстерриториальный участок открыт в Доме дружбы народов края в Красноярске. Он образован избирательной комиссией Запорожской области и на него возложены полномочия по проведению выборов во всех четырех субъектах.

С 1 по 3 сентября голосование проводится с 8:00 (4:00 мск) до 20:00 (16:00 мск), 4 сентября с 8:00 (4:00 мск) до 15:00 (11:00 мск).

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах России пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.