Лавров: по итогам саммита РФ - Африка готовится перечень поручений и бизнес-миссии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перечень конкретных поручений президента РФ Владимира Путина и несколько бизнес-миссий готовятся по итогам саммита Россия - Африка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Состоялся саммит Россия - Африка. Очень хорошие результаты, сейчас они воплощаются в жизнь. Готовится перечень конкретных поручений президента [РФ Владимира Путина], готовятся несколько бизнес-миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления практического взаимодействия", - сказал он.