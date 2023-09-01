Слуцкий потребовал от Запада вернуть культурные ценности, вывезенные из зоны СВО

По словам лидера ЛДПР, часть артефактов уже находится "на черном рынке в странах Евросоюза"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий потребовал от Запада возвращения культурных ценностей, вывезенных из музеев и запасников новых российских регионов в период проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе партии.

"Специальная военная операция на Украине уже де-факто стала ареной цивилизационного противостояния России и Запада. <...> С территории бывшей УССР, а также территорий новых российских регионов вывозятся культурные богатства и артефакты, которые веками собирали русские коллекционеры и музеи. <...> Мы не можем позволить, чтобы эти вековые культурные богатства, которые не имеют никакого отношения к "независимой" Украине, вывозили как товар, а попросту говоря, воровали под шумок. Все они должны быть возвращены на свою настоящую родину", - сказал Слуцкий во время выступления перед студентами в Луганском государственном педагогическом университете, его слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что эвакуацией ценностей под благими предлогами занимаются ОБСЕ, ЮНЕСКО и другие "благородные" организации. "А помогают им в этом киевские власти. Часть "спасенных" артефактов уже можно купить на черном рынке в странах Евросоюза", - отметил Слуцкий.

По его словам, уже "утекли" в неизвестном направлении ценности из литературного музея Херсона. "Многие шедевры вместо музеев прямиком попадают на черные рынки. В антикварных лавках Литвы уже можно купить за $350 тыс. "Девушку в ладье" Виктора Васнецова, за $67 тыс. "Русскую деревню" Василия Поленова, за $1,95 млн "Поздравление новобрачных после венчания" Ильи Репина и за $150 тыс. "Портрет мальчика" Василия Тропинина", - сказал глава ЛДПР.