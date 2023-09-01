На экстерриториальных участках началось голосование в запорожское заксобрание

Для жителей Запорожской области, которые находятся за пределами региона, открыты более 300 отделений

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 300 экстерриториальных участков открылось в пятницу в регионах России в рамках выборов в Законодательное собрание Запорожской области. Об этом ТАСС сообщила председатель облизбиркома Галина Катющенко.

"Сегодня началось голосование на экстерриториальных участках для жителей Запорожской области, которые находятся за пределами региона. Всего на территории России создано 329 экстерриториальных участков, куда жители Запорожской области смогут прийти и проголосовать за депутатов законодательного собрания", - сказала собеседница агентства.

При этом на территории региона продолжается досрочное голосование. По словам Катющенко, в пятницу в Запорожской области работают около 60 участковых избирательных комиссий и более 100 групп, обеспечивающих голосование на дому.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. При этом в регионе 31 августа началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.