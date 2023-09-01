Лавров заявил о продолжении контактов по проекту дорожной карты между Турцией и Сирией

Глава МИД РФ напомнил, что процесс нормализации отношений между Дамаском и Анкарой начался в 2022 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия, Турция и Сирия, а также присоединившийся к "тройке" Иран продолжают контакты по проекту реализации дорожной карты нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Как напомнил Лавров, процесс нормализации отношений между Дамаском и Анкарой начался в 2022 году с контактов по линии Минобороны и спецслужб "с прицелом на подготовку саммита". Участвующие в астанинском формате "иранцы тоже выразили заинтересованность подключиться и к формату, который занимается созданием условий для нормализации отношений".

В итоге после подготовки в апреле прошла встреча глав МИД четырех стран. "Мы приняли заявление, выразив нашу заинтересованность в том, чтобы выработать дорожную карту нормализации между Сирией и Турцией. Проект дорожной карты мы передали всем нашим коллегам где-то в июне, - сказал Лавров. - Сейчас продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, когда он мог бы быть уже одобрен".

По итогам четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции 10 мая в Москве было принято решение поручить заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.