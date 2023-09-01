В Подмосковье организовали 30 участков по выборам депутатов в новых регионах России

Голосование состоится в 24 городских округах Московской области

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пройдет на 30 экстерриториальных избирательных участках в 24 городских округах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"В Московской области организовано 30 экстерриториальных избирательных участков. <...> С 1 по 4 сентября 2023 года в 24 городских округах Московской области состоится голосование на экстерриториальных избирательных участках по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в 08:00 открылись все экстерриториальные избирательные участки. На территории тех городских округов Подмосковья, где не образован такой избирательный участок, выделены специальные помещения, в которых члены экстерриториальных комиссий будут проводить выездное голосование.