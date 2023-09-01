Лавров: РФ предлагала вернуться к договору о борьбе Турции с террористами на севере Сирии

По словам главы МИД России, у проблем в нормализации есть причина - "незаконная деятельность Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия предлагала Сирии и Турции вернуться к договору, который разрешает турецким силам бороться с террористами на сирийской территории, но по согласованию с Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Мы в неформальных контактах предлагали вернуться к философии 1998 года, когда было подписано Аданское соглашение, - рассказал глава дипведомства. - Это соглашение предполагало, что есть террористическая угроза, и чтобы эту террористическую угрозу купировать, Турция будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину сирийской территории". "Это соглашение продолжает действовать, никто его не денонсировал", - добавил Лавров.

По словам министра, у проблем в нормализации есть "еще одна причина" - "незаконная деятельность Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии". "Именно Соединенные Штаты в решающей степени подпитывают сепаратизм радикальных курдских организаций, которые обозначаются турками в качестве угрозы своей безопасности, поэтому эти процессы связаны", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Во всех документах астанинской тройки <...> говорится о том, что все мы, включая и Иран, и Турцию, и Россию, естественно, уважаем суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, - напомнил Лавров. - Турция все время подписывается под этими документами".