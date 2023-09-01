Лавров заявил, что приглашение ОАЭ в БРИКС окажет позитивное влияние на объединение

Глава МИД РФ отметил, что это также улучшит отношение страны с Россией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Приглашение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет иметь позитивное влияние на отношения страны с РФ и другими участниками организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Это будет очень позитивное влияние - как в наших двусторонних отношениях, так и в отношениях Объединенных Арабских Эмиратов с остальными членами семьи БРИКС", - сказал глава дипведомства в ответ на вопрос о влиянии приглашения ОАЭ в БРИКС на объединение и двусторонние отношения Абу-Даби и Москвы.

Лавров отметил, что в 2022 году ОАЭ стали ведущим торговым партнером РФ среди всех стран арабского мира. "Причиной такого успешного сотрудничества является то, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Российская Федерация исходят из своих национальных интересов и не стали бы терпеть никакого давления, которое заставило бы пожертвовать национальными интересами и интересами развития наших экономик, наших людей", - подчеркнул министр, указав, что будущее отношений стран будет светлым.

Глава МИД РФ добавил, что позднее он вместе с ректором МГИМО и послом Арабских Эмиратов примет участие в открытии Центра ОАЭ в университете, что станет манифестацией нового этапа в отношениях стран.