Лавров: встречу в Джидде планировали для донесения бесперспективности дискуссий без России

Глава МИД РФ отметил, что об этом российской стороне сообщила Саудовская Аравия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по Украине планировалась для донесения бесперспективности дискуссий без участия Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и до самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде", - отметил глава дипведомства.

Кроме того, министр упомянул проведение 17 августа посвященного "формуле Зеленского" онлайн-заседания рабочих групп, обратив внимание на то, что российская сторона лишь задним числом узнала об обращении к генсеку ООН Антониу Гутерришу о том, чтобы "он направил своих представителей на эти заседания виртуальные <...> и такие представители участвовали". "Я видел господина Гутерриша в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС, я ему откровенно сказал о том, что это нарушает все принципы работы секретариата, потому что секретариат, согласно уставу, должен быть беспристрастным и не должен получать указаний никакого правительства. А в данном случае мы знаем, какое правительство обращалось к генеральному секретарю и по обращению которого он направил своих людей", - констатировал глава МИД РФ.

Консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине прошли в Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа. На мероприятии присутствовали представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Саудовской Аравии встречу, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" президента Украины Владимира Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.

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