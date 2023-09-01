Балицкий сообщил, что ВСУ в ходе атаки в районе Работина потеряли 156 военнослужащих

По словам врио губернатора Запорожской области, по противнику было нанесено массированное огневое поражение

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки, предпринятой утром в пятницу в районе Работина в Запорожской области, потеряли 156 военнослужащих. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они [ВСУ] понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - написал Балицкий в Telegram-канале.