1 сентября, 08:36,
обновлено 1 сентября, 08:43
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил, что ВСУ в ходе атаки в районе Работина потеряли 156 военнослужащих

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

По словам врио губернатора Запорожской области, по противнику было нанесено массированное огневое поражение

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки, предпринятой утром в пятницу в районе Работина в Запорожской области, потеряли 156 военнослужащих. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они [ВСУ] понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек", - написал Балицкий в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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