1 сентября, 08:42,
обновлено 1 сентября, 09:00

Лавров сообщил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией

По словам главы МИД, Россия открыта к диалогу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва поддерживает сохранение дипломатических отношений с Токио и открыта к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Это все равно наш сосед. В любом случае у нас есть и, я надеюсь, сохранятся дипломатические отношения. По крайней мере, мы - за это, мы открыты к диалогу", - сказал глава МИД РФ.

Лавров указал, что российская сторона, безусловно, "не будет бегать за японскими коллегами и соседями, предлагать им что-то". "Они должны сами определиться, - продолжил министр. - Когда отрезвление настанет, посмотрим, как они будут действовать, как они будут работать". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссия
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