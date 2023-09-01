Захарова задала вопрос главе МИД Японии о санкциях против России

Дипломат так прокомментировала слова японского министра иностранных дел о возможном "эмоциональном противостоянии" народов из-за решения властей переименовать День воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос об антироссийских санкциях Токио главе внешнеполитического ведомства Японии Ёсимасе Хаяси. Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Японии о том, что празднование в России Дня победы над милитаристской Японией "может спровоцировать "эмоциональное противостояние" между народами двух стран".

"А незаконные санкции Японии против российского народа что могут спровоцировать? Вопрос к главе МИД Японии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне прошлого года, изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, формулировка о победе над милитаристской Японией "должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости".