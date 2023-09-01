Лавров заявил, что Запад подрывает институты глобального управления

Глава МИД РФ отметил рост авторитета БРИКС и ШОС на мировой арене

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Привлекательность БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на мировой арене возрастает по мере того, как Запад все сильнее подрывает институты глобального управления. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Запад очень сильно подрывает институты глобального управления, - отметил он. - Это тоже одна из причин, по которой все больше желающих присоединиться к БРИКС, к ШОС и искать пути решения возникающих экономических и финансовых проблем в обход любых структур, где присутствует Запад. Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе".