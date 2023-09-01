1 сентября, 09:45

Лавров и глава МИД Марокко отметили заинтересованность в углублении связей между странами

Стороны также подтвердили "нацеленность двух стран на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Севере Африки и Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельской зоне и в районе Средиземноморья"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита обменялись поздравительными телеграммами по случаю 65-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Марокко", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что министры также подтвердили "нацеленность двух стран на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Севере Африки и Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельской зоне и в районе Средиземноморья".

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 1 сентября 1958 года. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМарокко
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация