Эксперт: установление Дня победы над Японией важно на фоне увеличения ее военного бюджета

Японская сторона может выйти на третье место по военным расходам в мире, опередив Россию, отметил председатель научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Установление 3 сентября в России днем не только окончания Второй мировой войны, но и победы над милитаристской Японией должно стать напоминанием о том, чем "заканчиваются игры с амбициями завоевания господства в мире". Также это важно на фоне того, что Япония сейчас планирует увеличить свой военный бюджет, такое мнение выразил председатель научного совета Российского военно-исторического общества, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин.

"Принятие президентского решения о восстановлении Дня победы над Японией, это должно явиться еще и напоминанием как у нас в стране, так и в азиатских народах, да и в самой Японии, чем заканчиваются игры с амбициями завоевания господства в мире. <...> Это важно сегодня потому, что небывалыми быстрыми темпами Япония возвращает себе титул великой военной державы, при чем не скрывая этого", - сказал он на круглом столе к 78-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

По его словам, в "так называемой пацифистской" Японии, приняты три документа стратегического характера, которые предусматривают увеличение военного бюджета вдвое.

"Если это удвоение произойдет, то Япония выйдет на третье место по военным расходам в мире, опередив Россию. Сейчас в связи с СВО у нас повысился военный бюджет до $86 млрд, хотя до этого он был менее $50 млрд. Так вот, $53 млрд умножаем на два, получается [в Японии будет] бюджет $106 млрд на приобретение уже не какого-то оборонительного оружия, а на создание авианосцев, это ударное вооружение флота", - пояснил эксперт.

Кошкин также выразил настороженность в связи с тем, что почти решен вопрос о размещении на японской территории ракет средней и малой дальности, которые покрывают Дальний Восток России, восточные районы Китая и КНДР. "Более того, речь идет о том, чтобы разместить на территории Японии американское ядерное оружие, что противоречит всем бывшим принципам в Японии, "трем неядерным принципам", - добавил он.

День победы над милитаристской Японией

24 июня Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией. Изменения внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Так, отмечавшийся раньше 3 сентября День окончания Второй мировой войны теперь будет официально именоваться "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.