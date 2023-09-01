Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 4 сентября в Сочи

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры состоятся в середине дня

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня", - сказал представитель Кремля.

Администрация Эрдогана подтвердила планы турецкого лидера посетить Сочи. "Относительно точной даты мы сейчас информацию предоставить не можем. Окончательное решение принимает президент", - сообщили в администрации.

Это первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки. В предыдущий раз они лично встречались 13 октября 2022 года в Астане. При этом президенты РФ и Турции находятся в постоянном контакте. Прошлый телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 2 августа. Турецкий лидер в предыдущий раз был с визитом в России чуть более года назад. Встреча прошла в Сочи 5 августа 2022 года.