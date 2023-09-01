Песков: производство вооружений на Украине не поспособствует урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента России прокомментировал появление на украинской территории представительства Великобритании, конечной целью которого станет производство там вооружений

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Размещение объектов по производству вооружений на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг <...> Украины", - сказал он, комментируя появление на Украине представительства Великобритании, конечной целью которого станет производство там вооружений.

Представитель Кремля отметил, что решение Великобритании "принципиально изменить ситуацию <...> не может". "Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции, никоим образом не может", - добавил он.

Песков указал, что Москва воспринимает действия Лондона "со знаком минус". "И, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных", - заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с генеральным директором крупнейшей британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Чарльзом Вудберном и заявил о начале работы компании на Украине.