1 сентября, 10:08

Песков переадресовал вопросы об атаке беспилотников на Псков в Минобороны

В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил задать министерству обороны вопросы, касающиеся атаки беспилотников на Псков.

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"Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждения Киева о том, что атака якобы была совершена с российской территории.

В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова. В результате возник пожар, несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 были повреждены. 

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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