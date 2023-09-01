1 сентября, 10:21
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Саммит БРИКС - 2023

РФ не хочет "угробить" доллар, видит интерес стран мира к БРИКС. Заявления Лаврова в МГИМО

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Дедолларизация не была целью создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но США сами нарушили принципы формирования рыночной экономики. При этом у Москвы нет намерения "убить доллар", просто Вашингтон перестал обеспечивать роль своей валюты, которая была приемлема для всех. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

В ходе встречи глава МИД также говорил о том, что формирование многополярного мироустройства необратимо и что все больше стран желают присоединиться к БРИКС и ШОС. А расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прежний уровень, "построены на песке".

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О многополярности в мире

  • Специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, - к справедливости и многополярности. "Страны глобального Юга не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".
  • Курс Запада на попытку затормозить ход истории принесет только дополнительную конфронтацию для мирового сообщества. "Формирование многополярного мироустройства займет достаточно продолжительный период", но этот процесс "объективен, неостановим".
  • Все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". "Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем".
  • Если "вдруг по какому-то непонятному велению свыше" Запад предложит России "вернуться к более-менее нормальным контактам", то Москва будет думать, стоит ли это делать.

Об Украине

  • На саммите БРИКС в неформальной обстановке обсуждался вопрос того, что Запад заявляет о планах поддержки Украины "столько, сколько это потребуется". "У меня спросили: сколько, вы думаете, им потребуется защищать Украину, чтобы она победила на поле боя. Я говорю: я гадать не могу, но примеры в истории есть - посмотрите, сколько им потребовалось в Ираке, сколько им потребовалось в Афганистане, чтобы добиться своих целей. Я думаю, ответ здесь понятен".
  • Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по Украине планировалась исключительно для того, чтобы донести до Запада и Киева "мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации".

О сотрудничестве РФ и других стран

Россия находится на подъеме своей внешней политики в тех направлениях, где есть "встречное движение", и будет развивать отношения с теми, кто "готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов". Именно в таком ключе, "на основе консенсуса, без ведущих и ведомых, без учителей и учеников" работают ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

"Запад очень сильно подрывает институты глобального управления", поэтому все больше стран желают присоединиться к БРИКС, к ШОС, а также искать пути решения возникающих экономических и финансовых проблем в обход любых западных структур. "Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе".

Приглашение ОАЭ вступить в БРИКС будет иметь позитивное влияние на отношения страны с Россией и другими государствами. В 2022 году ОАЭ стали ведущим торговым партнером РФ среди всех стран арабского мира, так как обе страны исходят из своих национальных интересов и не стали бы терпеть никакого давления.

О расчетах в национальных валютах

Тенденция перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов необратима, так как страны должны обезопасить себя от американского произвола. Так, взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза в национальных и дружественных валютах в прошлом году составлял 76%, а в 2023 году достигнет 90%.

Реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками. А доллар, евро и йена - ненадежные валюты. "Процесс дедолларизации не выдвигался как самостоятельная цель при создании Евразийского экономического союза, но <…> США нарушили все ими же продвигавшиеся долгие десятилетия принципы формирования рыночной экономики".

Россия выстраивает свою линию не против США или Запада и не хочет "угробить" доллар. "Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема".

О сотрудничестве с Африкой

Результаты саммита Россия - Африка очень хорошие, сейчас они воплощаются в жизнь - готовится перечень конкретных поручений президента и несколько бизнес-миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления взаимодействия.

Начата практическая работа по безвозмездным поставкам российского продовольствия шести африканским странам. В каждое государство планируется поставить до 50 тыс. тонн зерна. "Причем мы оплачиваем и накладные расходы, доставку этой безвозмездной партии".

О Сирии

Россия, Турция и Сирия, а также Иран продолжают контакты по проекту реализации дорожной карты нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Россия предлагала Сирии и Турции вернуться к Аданскому соглашению 1998 года, которое предполагало, что "есть террористическая угроза, и для того, чтобы эту террористическую угрозу купировать, Турция будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину сирийской территории".

Во всех документах астанинской "тройки" говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, и Турция все время подписывается под этими документами.

Ситуацию осложняет "незаконная деятельность Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии". Именно США подпитывают сепаратизм радикальных курдских организаций, которые обозначаются турками как угроза своей безопасности. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранСирияТурцияРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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