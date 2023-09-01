РФ не хочет "угробить" доллар, видит интерес стран мира к БРИКС. Заявления Лаврова в МГИМО

Дедолларизация не была целью создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но США сами нарушили принципы формирования рыночной экономики. При этом у Москвы нет намерения "убить доллар", просто Вашингтон перестал обеспечивать роль своей валюты, которая была приемлема для всех. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

В ходе встречи глава МИД также говорил о том, что формирование многополярного мироустройства необратимо и что все больше стран желают присоединиться к БРИКС и ШОС. А расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прежний уровень, "построены на песке".

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

О многополярности в мире

Специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, - к справедливости и многополярности. "Страны глобального Юга не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".

Курс Запада на попытку затормозить ход истории принесет только дополнительную конфронтацию для мирового сообщества. "Формирование многополярного мироустройства займет достаточно продолжительный период", но этот процесс "объективен, неостановим".

Все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". "Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем".

Если "вдруг по какому-то непонятному велению свыше" Запад предложит России "вернуться к более-менее нормальным контактам", то Москва будет думать, стоит ли это делать.

Об Украине

На саммите БРИКС в неформальной обстановке обсуждался вопрос того, что Запад заявляет о планах поддержки Украины "столько, сколько это потребуется". "У меня спросили: сколько, вы думаете, им потребуется защищать Украину, чтобы она победила на поле боя. Я говорю: я гадать не могу, но примеры в истории есть - посмотрите, сколько им потребовалось в Ираке, сколько им потребовалось в Афганистане, чтобы добиться своих целей. Я думаю, ответ здесь понятен".

Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по Украине планировалась исключительно для того, чтобы донести до Запада и Киева "мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации".

О сотрудничестве РФ и других стран

Россия находится на подъеме своей внешней политики в тех направлениях, где есть "встречное движение", и будет развивать отношения с теми, кто "готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов". Именно в таком ключе, "на основе консенсуса, без ведущих и ведомых, без учителей и учеников" работают ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

"Запад очень сильно подрывает институты глобального управления", поэтому все больше стран желают присоединиться к БРИКС, к ШОС, а также искать пути решения возникающих экономических и финансовых проблем в обход любых западных структур. "Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе".

Приглашение ОАЭ вступить в БРИКС будет иметь позитивное влияние на отношения страны с Россией и другими государствами. В 2022 году ОАЭ стали ведущим торговым партнером РФ среди всех стран арабского мира, так как обе страны исходят из своих национальных интересов и не стали бы терпеть никакого давления.

О расчетах в национальных валютах

Тенденция перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов необратима, так как страны должны обезопасить себя от американского произвола. Так, взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза в национальных и дружественных валютах в прошлом году составлял 76%, а в 2023 году достигнет 90%.

Реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками. А доллар, евро и йена - ненадежные валюты. "Процесс дедолларизации не выдвигался как самостоятельная цель при создании Евразийского экономического союза, но <…> США нарушили все ими же продвигавшиеся долгие десятилетия принципы формирования рыночной экономики".

Россия выстраивает свою линию не против США или Запада и не хочет "угробить" доллар. "Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема".

О сотрудничестве с Африкой

Результаты саммита Россия - Африка очень хорошие, сейчас они воплощаются в жизнь - готовится перечень конкретных поручений президента и несколько бизнес-миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления взаимодействия.

Начата практическая работа по безвозмездным поставкам российского продовольствия шести африканским странам. В каждое государство планируется поставить до 50 тыс. тонн зерна. "Причем мы оплачиваем и накладные расходы, доставку этой безвозмездной партии".

О Сирии

Россия, Турция и Сирия, а также Иран продолжают контакты по проекту реализации дорожной карты нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Россия предлагала Сирии и Турции вернуться к Аданскому соглашению 1998 года, которое предполагало, что "есть террористическая угроза, и для того, чтобы эту террористическую угрозу купировать, Турция будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину сирийской территории".

Во всех документах астанинской "тройки" говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, и Турция все время подписывается под этими документами.

Ситуацию осложняет "незаконная деятельность Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии". Именно США подпитывают сепаратизм радикальных курдских организаций, которые обозначаются турками как угроза своей безопасности.