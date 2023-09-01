РФ не хочет "угробить" доллар, видит интерес стран мира к БРИКС. Заявления Лаврова в МГИМО

Дедолларизация не была целью создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но США сами нарушили принципы формирования рыночной экономики. При этом у Москвы нет намерения "убить доллар", просто Вашингтон перестал обеспечивать роль своей валюты, которая была приемлема для всех. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
В ходе встречи глава МИД также говорил о том, что формирование многополярного мироустройства необратимо и что все больше стран желают присоединиться к БРИКС и ШОС. А расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прежний уровень, "построены на песке".
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
О многополярности в мире
- Специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, - к справедливости и многополярности. "Страны глобального Юга не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".
- Курс Запада на попытку затормозить ход истории принесет только дополнительную конфронтацию для мирового сообщества. "Формирование многополярного мироустройства займет достаточно продолжительный период", но этот процесс "объективен, неостановим".
- Все расчеты на то, что отношения между РФ и Западом вернутся на прошлый уровень, "построены на песке". "Линия у Запада, тот курс, который был провозглашен с целью нанесения России стратегического поражения, он никуда не исчезнет в обозримом будущем".
- Если "вдруг по какому-то непонятному велению свыше" Запад предложит России "вернуться к более-менее нормальным контактам", то Москва будет думать, стоит ли это делать.
Об Украине
- На саммите БРИКС в неформальной обстановке обсуждался вопрос того, что Запад заявляет о планах поддержки Украины "столько, сколько это потребуется". "У меня спросили: сколько, вы думаете, им потребуется защищать Украину, чтобы она победила на поле боя. Я говорю: я гадать не могу, но примеры в истории есть - посмотрите, сколько им потребовалось в Ираке, сколько им потребовалось в Афганистане, чтобы добиться своих целей. Я думаю, ответ здесь понятен".
- Саудовская Аравия сообщила России, что встреча в Джидде по Украине планировалась исключительно для того, чтобы донести до Запада и Киева "мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации".
О сотрудничестве РФ и других стран
Россия находится на подъеме своей внешней политики в тех направлениях, где есть "встречное движение", и будет развивать отношения с теми, кто "готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов". Именно в таком ключе, "на основе консенсуса, без ведущих и ведомых, без учителей и учеников" работают ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС.
"Запад очень сильно подрывает институты глобального управления", поэтому все больше стран желают присоединиться к БРИКС, к ШОС, а также искать пути решения возникающих экономических и финансовых проблем в обход любых западных структур. "Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе".
Приглашение ОАЭ вступить в БРИКС будет иметь позитивное влияние на отношения страны с Россией и другими государствами. В 2022 году ОАЭ стали ведущим торговым партнером РФ среди всех стран арабского мира, так как обе страны исходят из своих национальных интересов и не стали бы терпеть никакого давления.
О расчетах в национальных валютах
Тенденция перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов необратима, так как страны должны обезопасить себя от американского произвола. Так, взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза в национальных и дружественных валютах в прошлом году составлял 76%, а в 2023 году достигнет 90%.
Реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками. А доллар, евро и йена - ненадежные валюты. "Процесс дедолларизации не выдвигался как самостоятельная цель при создании Евразийского экономического союза, но <…> США нарушили все ими же продвигавшиеся долгие десятилетия принципы формирования рыночной экономики".
Россия выстраивает свою линию не против США или Запада и не хочет "угробить" доллар. "Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема".
О сотрудничестве с Африкой
Результаты саммита Россия - Африка очень хорошие, сейчас они воплощаются в жизнь - готовится перечень конкретных поручений президента и несколько бизнес-миссий в страны континента из Москвы и других регионов, чтобы определить перспективные направления взаимодействия.
Начата практическая работа по безвозмездным поставкам российского продовольствия шести африканским странам. В каждое государство планируется поставить до 50 тыс. тонн зерна. "Причем мы оплачиваем и накладные расходы, доставку этой безвозмездной партии".
О Сирии
Россия, Турция и Сирия, а также Иран продолжают контакты по проекту реализации дорожной карты нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Россия предлагала Сирии и Турции вернуться к Аданскому соглашению 1998 года, которое предполагало, что "есть террористическая угроза, и для того, чтобы эту террористическую угрозу купировать, Турция будет иметь право по согласованию с Дамаском направлять свои антитеррористические структуры на определенную глубину сирийской территории".
Во всех документах астанинской "тройки" говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, и Турция все время подписывается под этими документами.
Ситуацию осложняет "незаконная деятельность Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии". Именно США подпитывают сепаратизм радикальных курдских организаций, которые обозначаются турками как угроза своей безопасности.