В ДНР заявили, что ВСУ наращивают силы для изменения направления удара с Урожайного

Советник врио главы республики Ян Гагин отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское остается напряженной

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Украинская армия наращивает группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

"Наблюдается наращивание сил и средств противника для грядущего удара по Новодонецкому и Октябрьскому. Об этом свидетельствуют кратно возросшая артподготовка на этом участке фронта, а также попытка передислокации ВСУ на ряде опорных пунктов. Очевидно, что противник намерен сместить интенсивность боевых действий [с населенного пункта Урожайное] на другой участок", - сказал он.

Гагин отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское остается напряженной, бои на этом участке идут круглые сутки.

29 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе Старомайорского и Урожайного, назвав эти населенные пункты наиболее "горячими точками на южнодонецком направлении".