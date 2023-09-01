1 сентября, 10:58
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ наращивают силы для изменения направления удара с Урожайного

Советник врио главы республики Ян Гагин отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское остается напряженной

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Украинская армия наращивает группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Наблюдается наращивание сил и средств противника для грядущего удара по Новодонецкому и Октябрьскому. Об этом свидетельствуют кратно возросшая артподготовка на этом участке фронта, а также попытка передислокации ВСУ на ряде опорных пунктов. Очевидно, что противник намерен сместить интенсивность боевых действий [с населенного пункта Урожайное] на другой участок", - сказал он.

Гагин отметил, что обстановка на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское остается напряженной, бои на этом участке идут круглые сутки.

29 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе Старомайорского и Урожайного, назвав эти населенные пункты наиболее "горячими точками на южнодонецком направлении". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация