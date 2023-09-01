1 сентября, 11:52
Единый день голосования

В херсонском избиркоме сообщили, что голосование в заксобрание идет без происшествий

В 81 регионе России начали работу 329 экстерриториальных участков

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование за депутатов Херсонской областной думы на экстерриториальных участках идет в штатной обстановке, без происшествий. Об этом сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"По нашим сведениям о ходе голосования в регионах России, все хорошо, честно, открыто, легитимно и без происшествий", - сказали в избиркоме.

С 1 по 4 сентября в 81 регионе России будут работать 329 экстерриториальных участков: с 1 по 3 сентября - с 08:00 до 20:00, а 4 сентября - с 08:00 до 15:00. Избирательная комиссия Херсонской области зарегистрировала кандидатов от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы. Они будут претендовать на 36 мандатов депутатов в главный законодательный орган региона. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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