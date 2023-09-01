Путин и Эрдоган обсудят дальнейшее сотрудничество РФ и Турции и международные дела

Президенты России и Турции встретятся в Сочи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и несколько вопросов международной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

"4 сентября в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", - говорится в сообщении.

Эта встреча станет первой для двух лидеров после завершения зерновой сделки. В предыдущий раз Путин и Эрдоган лично встречались 13 октября прошлого года в Астане.

При этом президенты РФ и Турции находятся в постоянном контакте. Прошлый телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 2 августа. Турецкий лидер в предыдущий раз был с визитом в России чуть более года назад. Встреча прошла в Сочи 5 августа 2022 года.