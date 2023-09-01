1 сентября, 12:02,
обновлено 1 сентября, 12:17

Путин и Эрдоган обсудят дальнейшее сотрудничество РФ и Турции и международные дела

Владимир Смирнов/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президенты России и Турции встретятся в Сочи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Сочи дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и несколько вопросов международной повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

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"4 сентября в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", - говорится в сообщении.

Эта встреча станет первой для двух лидеров после завершения зерновой сделки. В предыдущий раз Путин и Эрдоган лично встречались 13 октября прошлого года в Астане.

При этом президенты РФ и Турции находятся в постоянном контакте. Прошлый телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 2 августа. Турецкий лидер в предыдущий раз был с визитом в России чуть более года назад. Встреча прошла в Сочи 5 августа 2022 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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