Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии итоги саммита БРИКС в ЮАР

Стороны также провели сверку часов по актуальным сюжетам региональной и международной повестки дня

МОСКВА, 1 сентября./ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад обсудили итоги саммита БРИКС, прошедшего 22-24 августа в Йоханнесбурге.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских отношений, а также проведена сверка часов по актуальным сюжетам региональной и международной повестки дня, в том числе в свете итогов недавнего саммита БРИКС в ЮАР", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе саудовской стороны.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.