Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Узбекистана вопросы безопасности в Центральной Азии

В российском министерстве отметили, что обмен мнениями "был выстроен в духе обоюдного стремления к последовательному укреплению стратегического партнерства и союзничества" между двумя странами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил на консультациях в Москве с замглавы МИД Узбекистана Бобуром Усмановым региональную безопасность в Центральной Азии, взаимодействие в СНГ, ООН и на других площадках. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления межгосударственного диалога, состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждена тематика региональной безопасности в Центральной Азии, взаимодействия в СНГ, ООН и на других многосторонних площадках", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве отметили, что обмен мнениями "был выстроен в духе обоюдного стремления к последовательному укреплению стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном".