В Запорожской области наблюдатели не нашли нарушений за два дня досрочного голосования

Зампред Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев отметил высокий интерес жителей области к голосованию

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не обнаружили каких-либо нарушений за первые два дня идущего в Запорожской области досрочного голосования. Об этом сообщил журналистам зампред Общественной палаты Запорожской области, глава штаба по общественному наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев.

"Нашими общественными наблюдателями нарушений за сегодняшний день, как и в предыдущий день, не зафиксировано", - сказал Бибаров-Государев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что интерес жителей области к голосованию достаточно высокий, и люди голосуют по собственному желанию. "Досрочное голосование только началось, но уже сегодня можно говорить, что жители интерес проявляют. Те информационные вбросы, которые можно видеть на разного рода телеграм-каналах и в СМИ, о принуждении голосовать избирателей, мы такие случаи не фиксируем", - сказал Бибаров-Государев.

В Запорожской области сегодня идет второй день досрочного голосования в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. В первый день явка избирателей составила 1,67%.

Досрочное голосование, которое продлится восемь дней, пройдет в 375 населенных пунктах области, где зарегистрированы более 214 тыс. избирателей. При досрочном голосовании задействовано 122 группы сотрудников из 61 УИК, которые проводят подомовой обход граждан. Всего в Запорожской области более 496 тыс. избирателей.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.