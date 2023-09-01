Срок полномочий губернатора Запорожской области будет составлять пять лет

Согласно документу, избрание главы региона проводится тайным голосованием депутатов и ограничено по срокам

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области избирается депутатами регионального законодательного собрания сроком на пять лет. Об этом говорится в опубликованном указе врио губернатора области Евгения Балицкого.

"Губернатор Запорожской области избирается депутатами Законодательного собрания Запорожской области в соответствии со статьей 23 Федерального закона №414-ФЗ "Об общих принципах организации власти в субъектах РФ" сроком на пять лет", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, избрание главы региона проводится тайным голосованием депутатов и ограничено по срокам. "Голосование по избранию губернатора Запорожской области проводится не позднее 45 дней со дня избрания Законодательного собрания Запорожской области в правомочном составе", - отмечается в тексте.

В Запорожской области сегодня идет второй день досрочного голосования по выборам депутатов регионального парламента и муниципальных органов власти. В первый день явка избирателей составила 1,67%. В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав Российской Федерации выбирают 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы проходят по спискам от политических партий.