Путин сообщил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Президент России рассказал, что китайский лидер называет его своим другом

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики [Си Цзиньпином]", - сказал президент РФ в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Путин рассказал, что китайский лидер называет его своим другом. "Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях", - отметил президент РФ.

Глава государства также заверил участницу открытого урока, задавшую вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов РФ и КНР, что обязательно обсудит с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

Ранее сообщалось, что Путин может в октябре посетить форум "Один пояс - один путь" в Китае.