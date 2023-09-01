1 сентября, 14:41,
обновлено 1 сентября, 15:37
День знаний

Путин считает важным равномерно развивать территории России

Это необходимо для того, чтобы некоторые регионы не обезлюдели, добавил президент

СОЛНЕЧНОГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. России нужно равномерно развивать территории, чтобы некоторые регионы не обезлюдели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

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"Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории, - сказал он. - Для этого нужно равномерно развивать эти территории, это вопрос как раз территориального развития, здесь и рабочие места интересные, современные, развитие образования, медицины и так далее".

Президент добавил, что еще одно обстоятельство, которое "позволит гармонично развивать страну, - это связанность территорий, чисто транспортная". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень знаний
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