Водолацкий стал председателем правления центра "Воин"

Депутат Госдумы, в частности, будет заниматься развитием системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий назначен председателем правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Об этом сообщили в центре.

"Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Герой Луганской Народной Республики, казачий генерал Виктор Водолацкий назначен председателем правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Водолацкий будет заниматься развитием системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, а также повышением престижа военной службы и формированием патриотических ценностей. "Также он будет налаживать взаимодействие между центром "Воин" и казачьими войсками для обмена опытом и консолидации усилий по подготовке будущих защитников Отечества", - добавили в центре.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО). Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.