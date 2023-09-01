Экстерриториальные участки в регионах ЮФО ожидают основной поток избирателей в выходные

Для большей доступности для избирателей из новых регионов в Южном федеральном округе постарались открыть участки на удобных площадках

ТАСС, 1 сентября. Экстерриториальные участки, открытые 1 сентября для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах Южного федерального округа, пока не регистрируют большого числа избирателей, основной поток ожидается в выходные. Об этом ТАСС сказали на участках.

С 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ будут работать 329 экстерриториальных участков.

"Люди приходят, голосуют, пока прогнозы делать рано, - сказал председатель экстерриториальной избирательной комиссии в Симферополе Сергей Шаров. - <...> Сегодня все-таки 1 сентября, плюс будний день, люди еще заняты. Голосование у нас проходит четыре дня, с 1 по 4 сентября. 1-3 сентября мы работаем с 8 утра до 8 вечера, 4 сентября - с 8 утра до 3 часов дня, то есть укороченный день. И я думаю, что на выходных люди будут посвободнее, придут и проголосуют".

На избирательный участок в Балаклаве (Севастополь) первые избиратели пришли около 9 часов утра, к полудню в урне для голосования было порядка десяти бюллетеней. По словам председателя участковой комиссии в Севастополе Зои Рой, с утра на участке активно голосовали жители Херсонской области, к обеду поток почти иссяк. "Все-таки на улице сейчас очень жарко, мы ждем, что люди придут ближе к вечеру и в выходные, участок работает до 20:00, ждем всех", - сказала она, добавив, что в первый день на участке также было три заявки на выездное голосование.

В Ростове-на-Дону на одном из участков усилена охрана общественного порядка - дежурство несут сотрудники полиции и казаки. В помещении для голосования наплыва избирателей также пока не наблюдается. Предположительно, их число увеличится в выходные дни.

Доступность голосования

Для большей доступности для избирателей из новых регионов в ЮФО постарались открыть участки на удобных площадках. Так, к жителям ДНР и ЛНР, проживающим в одном из пунктов временного размещения в Азове, приехали члены участковой экстерриториальной комиссии, голосование проходит на территории ПВР. Всего там живут около 100 избирателей. Сами голосующие отмечают дружелюбную атмосферу и высокий уровень организации.

В Сочи экстерриториальный участок открыли в здании районного дома культуры "Центральный" в торжественной обстановке под гимн России. "Сейчас в Донецкой Народной Республике проходят выборы законодательных органов власти. И мы как жители Донецка очень рады, что в городе Сочи есть такая возможность принять участие в выборах депутатов ДНР. Сегодня мы голосуем за будущее с Россией", - сказала жительница Донецка Наталья Васильчук, которая приняла участие в процедуре голосования в Сочи в числе первых.

В Адыгее, как сказала заместитель председателя ЦИК республики Елена Майор, люди идут на участки в Майкопе и Яблоновском, и в каждом из них работает еще два автомобиля. "Две выездные группы все четыре дня будут объезжать населенные пункты. Потому что люди у нас рассредоточены по всей республике, а участков только два. Голосующих несколько тысяч, они активно звонят и просят подъехать, и автомобили направляются по названным адресам. Оказываем всяческое содействие, чтобы все проголосовали", - пояснила Майор.