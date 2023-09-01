Явка на выборах в парламент ДНР по итогам 2-го дня досрочного голосования составила 11,6%

Явка на выборах в Народный совет республики в первый день голосования составила 3,38%, на выборах депутатов в донецкий городской совет - 5,08%

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) во второй день досрочного голосования и первый день голосования на экстерриториальных участках составила 11,6%, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Явка на выборах в Народный совет ДНР в первый день досрочного голосования составила 3,38%, на выборах депутатов в донецкий городской совет - 5,08%.

"Завершился второй день досрочного голосования. Сегодня стартовало голосование на экстерриториальных участках, поэтому цифры будут содержать явку [в других регионах РФ]. Сегодняшний день завершился: на выборах депутатов Народного совета явка составила 11,6%, по выборам депутатов донецкого горсовета - 15,2%", - сказал Высоцкий.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в четверг в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс.