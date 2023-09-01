В ДНР заявили, что избирком не остановил досрочное голосование, несмотря на обстрелы

Ситуация находится под контролем, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия ДНР не остановила досрочное голосование из-за обстрелов республики, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что число мирных жителей, раненных в результате обстрелов Донецка и Горловки, увеличилось до 16. По их данным, 10 человек получили ранения в центре Донецка, трое - в Кировском районе города, двое - в Петровском, один подросток ранен в Горловке.

"Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе, работаем с силовым блоком. Были жертвы, большое количество жертв, но процесс голосования не был остановлен. Очередной варварский обстрел жилых кварталов, травмированы и погибли гражданские люди, ни в чем не повинные. Выборы идут, мы выбираем будущее, и уверен в этом будущем не будет падающих кассет", - сказал Высоцкий.

Члены избирательной комиссии - мобильная группа - переждала обстрел на подземном паркинге "Донецк Сити", который подвергся обстрелу, после чего поехала дальше.

Досрочное голосование на выборах в парламент региона и муниципальные советы началось в четверг в ДНР, выездные группы 495 избирательных участков отправились по адресам в тех районах региона, где оперативная обстановка не позволила провести очное голосование. Завершится досрочное голосование 7 сентября.

Единый день голосования в этом году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Зарегистрированы пять политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Число кандидатов на выборах в парламент Донецкой Народной Республики и муниципальные советы составляет более 3,5 тыс. человек.