Дипломат РФ: Запад не готов сотрудничать в ООН по борьбе с преступностью в информсфере

Артур Люкманов назвал это проявлением двойных стандартов

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Западные страны не решаются сотрудничать в рамках ООН по вопросу противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, это проявление двойных стандартов. Об этом заявил глава российской делегации Артур Люкманов, выступая на закрытии Шестой сессии спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. Работа над конвенцией была запущена по инициативе России.

"Документ ("нулевой проект" конвенции - прим. ТАСС) отражает интересы преимущественно тех делегаций, которые многие годы препятствовали созданию спецкомитета, голосовали против резолюции 74/247. Свидетельство тому - многочисленные правки с призывом вернуть изначальный текст, в особенности по ключевому разделу о криминализации", - сказал дипломат по видеосвязи.

Люкманов отметил, что главными разработчиками ИКТ являются "развитые страны, в которых действует правовая система противодействия использованию ИКТ в преступных целях, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом". "Вопрос в том, почему эти страны не решаются сотрудничать в рамках ООН, выступают против включения соответствующих статей в международный документ. Настаивают на откате к первоначальному тексту, который-де является минимальным компромиссом", - подчеркнул Люкманов. По его мнению, в действительности он представляет собой "навязывание пустого документа с точки зрения добавленной стоимости со стороны противников мандата спецкомитета государствам, заинтересованным в деле борьбы с преступностью".

Российская сторона видит в таком отношении "политику двойных стандартов, нарушение одного из основополагающих принципов Устава ООН - принципа международного сотрудничества", констатировал дипломат.

Люкманов отметил намерение "дипломатов из определенной группы стран" представить дело так, будто они "выступают с позиций главных защитников прав и свобод человека". В качестве примера он привел вопрос о гендерных приоритетах в вопросах экстрадиции и выразил недоумение по поводу того, "почему этому уделяется столько внимания, когда в мандате Спецкомитета правочеловеческие приоритеты не зафиксированы". По его словам, лозунги о защите прав человека нужны их мнимым поборникам лишь "для уклонения от исполнения договорных обязательств".