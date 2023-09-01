В МИД РФ анонсировали заседание комиссии глав правительств России и Узбекистана

Оно вскоре пройдет в Москве, сообщил замглавы ведомства Михаил Галузин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана состоится в Москве в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Хотел бы отметить и работу такого эксклюзивного органа, как Совместная комиссия глав правительств России и Узбекистана. В декабре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в Самарканде провели третье ее заседание. Вскоре состоится ее очередная встреча уже в Москве", - сказал он во время открытия торжественного приема на территории посольства, посвященного 32-й годовщине государственной независимости Узбекистана.

"Подобные механизмы - я хотел бы отметить это особо - существуют у нас лишь с немногими государствами, что само по себе говорит об особом характере наших отношений", - добавил замминистра. Другим важным инструментом является деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана, отметил Галузин. "Набирает обороты сотрудничество в финансовой, налоговой, цифровой сферах, в области здравоохранения, образования и культуры", - продолжил он.

Галузин указал, что Москва и Ташкент поддерживают интенсивный и доверительный политический диалог. "И мы, конечно же, рассчитываем на дальнейшее продолжение таких тенденций в наших отношениях, на дальнейшее продолжение контактов на высшем и высоком уровнях", - добавил он.

Совместная комиссия на уровне глав правительств России и Узбекистана была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.