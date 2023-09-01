Явка на экстерриториальных участках на выборы в Херсонскую облдуму составила 4,47%

В 81 регионе с 1 по 4 сентября работают 329 экстерриториальных участков

ГЕНИЧЕСК, 1 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Херсонскую областную думу на экстерриториальных участках составила 4,47% от общего числа избирателей. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"На сегодняшний день мы имеем первую цифру явки избирателей с экстерриториальных участков. Эта цифра составляет 4,47% от общего числа избирателей", - сказала она.

С 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков: с 1 по 3 сентября - с 08:00 до 20:00, а 4 сентября - с 08:00 до 15:00. Избирательная комиссия Херсонской области зарегистрировала кандидатов от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы. Они будут претендовать на 36 мандатов депутатов в главный законодательный орган региона.