Явка за два дня предварительного голосования в Запорожской области составила 4,3%

Второй день голосования прошел спокойно и без нарушений, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей за два дня досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила 4,3%, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"К этому времени явка составляет 4,3%. Подчеркну, что это с учетом экстерриториальных участков", - сказала Катющенко. Она добавила, что второй день голосования прошел спокойно и без нарушений.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. При этом в регионе 31 августа началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября.